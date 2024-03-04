الرئيس السيسي وجه بتعويض أهالي رأس الحكمة عن منازلهم منذ 2018

قال حسين الزعيري رئيس لجنة تعويضات البيوت والأراضي والمغروسات بمشروع رأس الحكمة، إن وزير النقل شكل لجنة لتقدير تعويضات المباني والمغروسات لأهالي رأس الحكمة، مشيرا إلى أن الوزير اجتمع مع الأهالي أكثر من 6 مرات للتفاوض حول التعويضات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة التحدث مع الأهالي

وأضاف حسن الزعيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قضائية"إم بي سي مصر"، مساء اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة التحدث مع الأهالي، ومعرفة مطالبهم، متابعا: التوجيهات كانت منذ عام 2018.

وأضاف أن المسؤول عن اللجنة من الأهالي، وذلك لضمان الشفافية، متابعا: عدد المواطنين في رأس الحكمة كبير، ونراعي توفير سكن مناسب وملائم.

وأوضح أن الدولة ستحدد مكانا بموافقة الجانبين لإقامة المنازل الجديدة، وذلك وفقا لرغبة الأهالي، مشددا على أن معظمة الأهالي سيتم نقلهم خارج مكان سكنهم.



وكشف الدكتور وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، أهمية صفقة رأس الحكمة لجذب الزوار، مؤكدًا أن عدد السياح في مصر خلال عام 2023 اقترب من 15 مليون سائح، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة على الرغم من الظروف غير الاعتيادية التي شهدتها المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الأحد، أن مصر تسعى لزيادة أعداد السياح بشكل سنوي، إلا أن الصراعات الحدودية والأزمات العالمية تعتبر العائق الرئيسي أمام هذا النمو.

وأكد أن صفقة رأس الحكمة ستزيد من حجم الاستثمارات العالمية في مجال السياحة المصرية، ما سيساهم في اتاحة فرص عمل عديدة وجذب أعداد وأنواع أكبر من السياح.

ودعا إلى تحسين جودة اللغة لدى العاملين في مجال السياحة لتسهيل التواصل وتقليل نسبة الأخطاء قدر الإمكان، ما سيعزز تجربة السائح ويسهم في جذب المزيد من الزوار إلى مصر.

استثمارات ضخمة في صفقة رأس الحكمة

فيما أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن صفقة رأس الحكمة أكبر استثمار مباشر في مصر من حيث حجمها، إذ تتضمن 35 مليار دولار لبناء مجتمع عمراني متكامل على مساحة 170.8 مليون متر مربع.

وأوضح أن رأس الحكمة مدينة كبيرة تشمل مرافق سياحية ومرافق عمرانية وسكنية، ومارينا سياحي عالمي، ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة وحي مال وأعمال، كما سيتم توقيع عقد لاحق لإنشاء مطار لخدمة المدينة.