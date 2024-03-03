الحكومة تكشف عن خظوات جديدة لضبط الأسعار قي الأسواق (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الإلزام بوضع الأسعار النهائية على 7 سلع ينظم ويسهل عملية وضع سعر البيع النهائي للمستهلك على السلع.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع علىفضائية "القاهرة والناس"،مساء اليوم : "هناك تفاوت ما بين الشركات والمصانع في التجهيز لطباعة الأسعار”، موضحًا أنه تخفيفًا على الشركات تم وضع أكثر من خيار في هذا الإطار، والفكرة العامة أن كافة القرارات الصادرة تلزم الشركات بوضع سعر البيع النهائي وربما يتم بيع بأقل هذا السعر ولكن لا يمكن تجاوز هذا السعر.

تشكيل لجان على مستوى المحافظات ولجنة عليا بالوزارة لضبط الأسواق

ونوه المستشار محمد الحمصاني، بأنه غير مسموح بتجاوز السعر المكتوب على السلع السبع الأساسية وكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء نصت على آلية الرقابة، وهو تشكيل لجان على مستوى المحافظات تابعة لوزارة التموين ولجنة عليا بالوزارة لضبط الأسواق.