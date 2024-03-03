شعبة الدواجن تكشف موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

قال سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن المواطن سيشعر بانخفاض أسعار كل السلع الغذائية وبعيدا عن المعارض بدء من منتصف شهر رمضان.

وأضاف سامح في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على فضائية etc مساء اليوم، أن أسعار الدواجن واللحوم ستنخفض و المستهلك سيشعر بانخفاض الأسعار بعد انتهاء دورة الإنتاج والذي تأخذ ٤٥ يوماً ومن المتوقع أن يصل سعر الكيلو إلى ٩٠ ج للمستهلك في منتصف شهر رمضان.

وأكد أن مع الإنتاج وقدوم المواسم الزراعية ستعود الأسعار أفضل من الأول مشدد على المواطنين بضرورة عدم التكالب على السلع، والابتعاد عن تخزينها، والشراء على قدر الاحتياج.

وشهدت محلات الجزارة وأسواق الدواجن بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد الموافق 3 مارس، إنخفاضا طفيفا في الأسعار، لدى الجزارين ومنافذ بيع الطيور الحية والمجمدة، وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 360 إلى 380 جنيها للبتلو، ومبلغ 410 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد الإنخفاض الطفيف بأسعار الماشية واستقرار أسعار الأعلاف.

استقرار أسعار الطيور وكيلو البانيه ب200 جنيها في الفيوم



ووصل سعر كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 98 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 6 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 85 جنيه والساسو 120 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 125 جنيها، وسجل كيلو الرومي 130 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 140 جنيها والبط المولار بمبلغ 115 جنيها والبط البيور والفرنساوي 110 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 200 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 110 جنيها وبدون العظم بمبلغ 115 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 85 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 90 جنيها والهياكل 60 جنيها والأجنحة 65 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 95 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب130 جنيها، بينما سجل سعر البيض 135 جنيها للكرتونة.

وشهدت الأسعار إرتفاعا وانخفاضا طفيفا خلال الفترة الماضية تراوح من 95 إلى 105 جنيها للكيلو الواحد، واختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، وبالرغم من ذلك مازالت الأسعار مرتفعة خاصة مع دخول شهر رمضان والذي يشهد إرتفاع الاستهلاك وبالتالي إرتفاعا في الأسعار.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا في الأسبوع الماضي، مما تسبب في إستقرار أسعار الدواجن تلقائيا، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء بحوالي 30 جنيها في الكيلو، بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية إلى 160 جنيها للكيلو.

من جانب آخر نفذت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.