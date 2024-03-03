شعبة الذهب تكشف موقف الأسعار خلال الفترة المقبلة (فيديو)

قال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة لـ الذهب باتحاد الغرف التجارية، إننا نشهد حاليا داخل سوق الذهب انخفاضا فى أسعار الذهب، ووصلنا لحالة من الاستقرار والطمأنينة داخل نفوس المواطنين والمجتمع.

وأضاف رئيس الشعبة العامة لـ الذهب باتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" تقديم الإعلامية "لبنى عسل" المذاع على فضائية " الحياة"، مساء اليوم أن العديد من المواطنين بعدما رأوا انخفاضات أسعار الذهب وبدأوا فى عرض بعض ذهبهم للبيع وفى المقابل لا أحد يشتريه وأصبح المعروض أكثر بكثير وشهدنا تراجعا للأسعار في الفترة الأخيرة داخل سوق الذهب.

3 عوامل أساسية تتحكم فى سعر الذهب

وأوضح رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هناك 3 عوامل أساسية تتحكم فى سعر الذهب المحلى داخل سوق الذهب، وأيضا ارتباطه بالسعر العالمى، وسعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار، وعوامل اخرى كثيرة منها العرض والطلب.

وأشار إلى أننا سوف نشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من الاستقرار للذهب وللأسعار،لافتا إلى أن الذهب سجل أرقاما جديدة أخرى فسجل فى بورصة الذهب سعر 2085 دولارا للأوقية وممكن أن نتوقع مع بداية نشاط البورصة العالمية أن يتخطى غدا 2100 دولار.

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 9.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية كشفت تباطؤ معدلات التضخم الأمريكية، ومن ثم عززت من التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 280 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2770 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2082 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3166 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2374 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1847 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22160 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بنحو 145 جنيهًا تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2915 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2770 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أوضح، إمبابي، إلى أن تراجع الدولار بالسوق السوداء، دفع أسعار الذهب للتراجع، لاسيما مع إعلان الحكومة استلام حصيلة صفقة "رأس الحكمة، التي تمثل خطوة في حل أزمة سعر الصرف، حيث تسهم السيولة الدولارية في تعزيز قدرة الدولة في ضبط سعر الصرف.

أضاف، أن سعر صرف الدولار، يعد أحد العوامل المحددة لسعر الذهب بالسوق المحلية، بجانب سعر الأوقية بالبورصة العالمية، والعرض والطلب.