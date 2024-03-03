منها شرب الشاي.. 5 عادات يومية بسيطة تعمل على خفض ضغط الدم

لا يمكن تحقيق خفض ضغط الدم المرتفع فقط بمساعدة الأدوية والحد من الملح، حيث يحدد الخبراء الطبيون عدة عادات يومية تعتبر طرقًا بسيطة للوصول إلى ضغط الدم الطبيعي.

التنفس العميق

ينصح أطباء القلب بإتقان تقنيات التنفس، فهي تقلل من تأثير هرمونات التوتر التي تنشط إنتاج الرينين، وهو إنزيم الكلى الذي يزيد من ضغط الدم. هنا، على سبيل المثال، واحد منهم:

اجلس على كرسي

استرخي جسمك قدر الإمكان

ضع يدك على صدرك أو بطنك

خذ نفسًا عميقًا وزفيرًا، وشاهد كيف ترتفع يدك وتنخفض، وانخرط في عملية التنفس، وتوقف عن التفكير في أشياء أخرى، قد يستغرق هذا التمرين دقيقة أو دقيقتين، لكن من المهم القيام به كل صباح.

المشي في الطقس المشمس

كما يؤثر التعرض لأشعة الشمس على مستوى أكسيد النيتريك في الجلد والدم، مما يخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومن المفيد قضاء ما لا يقل عن 20-30 دقيقة يوميًا في الشمس.

التنزه

حاول المشي كثيرًا؛ للمشي تأثير مفيد على نظام القلب والأوعية الدموية إذا تم إعطاؤه 30 دقيقة على الأقل يوميًا ووفقا للأطباء، فإن هذه الطريقة يمكن أن تقلل من ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4-9 نقاط.

شرب الشاي

طريقة أخرى بسيطة جدًا لتطبيع ضغط الدم، تشير الأدلة إلى أن الأشخاص الذين يتجنبون استهلاك الشاي لديهم ارتفاع في ضغط الدم وضغط النبض ومعدل ضربات القلب وفي المقابل، فإن الأشخاص الذين يشربون ما بين كوب إلى أربعة أكواب من الشاي يوميًا هم أكثر عرضة لتجربة انخفاض قراءات ضغط الدم بالإضافة إلى الحد الأدنى من قراءات معدل ضربات القلب.

استمع إلى الموسيقى

الاستماع إلى المقطوعات الموسيقية المفضلة لديك يحسن حالتك النفسية ويعزز إنتاج المواد في الجسم التي تعمل على تطبيع وظائف العديد من الأعضاء والأنظمة، بما في ذلك القلب.