اليوجا تساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم والسمنة

لاحظ العلماء في معهد أبحاث اليوجا، مؤسسة باتانجالي للأبحاث (الهند)، أن اليوجا تساعد في التغلب على عدد من الأمراض، بما في ذلك القلق الداخلي والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

قال أشاريا بالكريشنا، وهو متخصص معروف في اليوجا والأيورفيدا في الهند، والأمين العام للمعهد: "نحن نستكشف كيف يمكن أن يساعد في علاج الاضطرابات النفسية الجسدية، على سبيل المثال، وكذلك الأمراض الناجمة عن نمط الحياة غير الصحي".

أجرى مجموعة من الباحثين تحت قيادته تحقيقًا شاملاً في كيفية تأثير اليوجا على الأشخاص الذين يصاحب عملهم الإجهاد والتعب والتوتر العقلي وعلى وجه الخصوص، لاحظوا متخصصي تكنولوجيا المعلومات. لقد وجد أن شهرين من التدريب لمدة 45 دقيقة كل يوم، خمسة أيام في الأسبوع، أدى إلى تحسين الرفاهية البدنية العامة للأشخاص الذين تمت ملاحظتهم، وبدأوا في النوم بشكل أفضل، وزادت إنتاجية عملهم.

يقول العلماء أن ممارسة اليوجا هذه مفيدة لجميع أولئك الذين يرتبط عملهم بالتوتر.

وأشار الباحثون إلى أن إحدى ظواهر اليوجا هي أن أي شخص يستطيع ممارستها، ولا تتطلب هذه الحصص أي معدات خاصة أو مكان خاص – يمكنك ممارسة اليوغا في أي مكان تقريبا، ووفقا للخبراء، في الهند، اكتسب مجمع اليوجا تاريخيا سمعة باعتباره "مستشفى للفقراء" - تساعد التمارين أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الأدوية باهظة الثمن.

في الوقت نفسه، يقول العلماء أنه لا ينبغي الاعتماد على الشفاء المعجزة من خلال اليوجا.