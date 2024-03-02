منتجات هامة لخفض ضغط الدم.. الفاكهة والحبوب أبرزهم

ارتفاع ضغط الدم هو مرض خطير يهدد بأمراض القلب الخطيرة، ويمكن لبعض عوامل نمط الحياة، بما في ذلك التغذية السليمة، أن تساعد في بعض الأحيان على خفض ضغط الدم.

أطعمة هامة لارتفاع ضغط الدم

الخضروات

باعتبارها جزءًا مهمًا من النظام الغذائي، تعتبر الخضروات ضرورية للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فهي غنية بالعناصر الغذائية وخالية من الصوديوم، وهو عامل شائع يرفع ضغط الدم ويساهم في الدورة الدموية غير الصحية.

الفاكهة

وغني عن القول أن الفواكه صحية أيضًا، وينصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والتوت والأفوكادو، ولكن لا تبالغ في تناولها وتناولها قبل الساعة 7 مساءً للحصول على أفضل النتائج.

كل الحبوب

هذه الأطعمة غنية بالألياف الغذائية، وهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم، وتساعد الحبوب الكاملة أيضًا في التحكم في مستويات السكر في الدم.

منتجات الألبان قليلة الدسم

الكالسيوم هو عنصر غذائي آخر يمكن أن يساعد في تحسين مستويات ضغط الدم والدورة الدموية، وتعد منتجات الألبان قليلة الدسم خيارًا جيدًا إذا كنت تريد تضمين مصدر صحي للكالسيوم في نظامك الغذائي.