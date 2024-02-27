رمضان 2024| مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على "dmc"

يشارك النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل "بدون سابق إنذار" والمقرر عرضة على قناة dmc، وذلك في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

مسلسل بدون سابق إنذار من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

تفاصيل مسلسل بدون سابق إنذار

وتدور أحداث العمل حول مهندس يدعى مروان الألفى والذي يُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وزوجته "ليلى" والتي تُجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، وينتظرا الزوجان مولودهما الأول، ويضطرا إلى أن تلد الزوجة في مستشفى حكومي ثم تنتقل أحداث المسلسل وتتطور، وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده.

مشهد من مسلسل بدون سابق إنذار

والمسلسل بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، ومن تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.

يذكر أن مسلسل "الكتيبة 101" آخر أعمال الفنان آسر ياسين، حيث شارك به في رمضان الماضى بجانب الفنان عمرو يوسف، و خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة.