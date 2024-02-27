دراما رمضان 2024| تفاصيل مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"

يشارك الفنان ياسر جلال في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"، والذي يعد من أضخم الأعمال الفنية إنتاجًا هذا العام، فقد أظهر البرومو الخاص بالمسلسل حجم الضخامة التي سيظهر عليها، وذلك من حيث الأداء والملابس والديكور، وعناصر التشويق.

مسلسل "جودر" ينتمي لنوعية الدراما التراثية التاريخية، فهو مقتبس من إحدى القصص التي وردت في ليالي ألف ليلة وليلة، العمل الأبرز في الحكايات الشعبية العربية، و"جودر" هو ابن عمر التاجر، وعمر له 3 أبناء مختلفون في الصفات والشخصيات، ويقسم ميراثه بينهم وبين أمهم بالعدل، وبسبب طمع سالم وسليم رفعا دعوى على جودر لتوزيع الميراث، وأخذ شقيقه أموال أمهم، ثم ضرباها وطرداها من المنزل، ويهدئ جودر قلب أمه ثم يكسب المال من صيد السمك في البحر في أي مكان.

ومن مفاجآت العمل هي ظهور الفنان ياسر جلال، خلال العمل الدرامي، بشخصيتين الأولى هى شخصية "شهريار"، والثانية شخصية" جودر".

يشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنان ياسر جلال، الفنانة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، ومحمد الدمراوي، المسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.