الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أنصار الله ترفع أصابع الاتهام لأمريكا بقصف السفينة البريطانية "روبي مار"

سفينىة روبي مار
سفينىة روبي مار

نفى المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، توفيق الحميري، اليوم الأحد، إعادة استهدافها للسفينة البريطانية "روبي مار" وإغراقها، بعد أن أعلنت الشهر الماضي عن إصابتها لأول مرة، مرجحا أن يكون هناك طرف آخر وراء استهدافها.

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ووجه الحميري في تصريحات منشورة، الاتهام إلى أمريكا، واعتبرها "المتهم الأول"، بحسب وصفه.

وقال: "أعتقد أن الأمر هو محاولة لتوجيه اتهامات لنا بهذه الجريمة التي اقترفوها هم"، في إشارة إلى القوات الدولية الموجودة في البحر الأحمر.

وتابع: "ندرك تماما أن الأمريكيين أول هذه الأطراف (المتهمَة)، وإذا كان (الاستهداف) في خدمة إسرائيل، فهذا غير مستبعد".

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