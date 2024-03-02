"أنصار الله" اليمنية تحمل واشنطن مسؤولية التصعيد الإسرائيلي في غزة والبحر الأحمر

أفادت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله" في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت، بأن الجماعة تحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث كان آخرها استهداف دوار النابلسي الذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وحسب سبوتنيك، أوضحت الجماعة في بيانها: "تدين الجماعة تصعيد الكيان الصهيوني جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين ومنها استهدافهم في دوار النابلسي بقطاع غزة أثناء انتظارهم لاستلام مواد غذائية ما أدى إلى سقوط 112 قتيلاً و800 جريح".

وأضافت الجماعة: "نحمل أمريكا المسؤولية المباشرة للتصعيد الصهيوني في قطاع غزة، والبحر الأحمر ومضيق باب المندب بسبب الدعم اللا محدود الذي تقدمه واشنطن وحلفاؤها سياسياً ومادياً وعسكرياً ولوجستياً للكيان، بما في ذلك عرقلة مجلس الأمن عن القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين".

وأكدت وزارة الخارجية في حكومة جماعة "أنصار الله" على "ثبات صنعاء على موقفها في منع وصول السفن للكيان الصهيوني حتى يتم إنهاء العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين في دوار النابلسي جنوبي مدينة غزة إلى 116 قتيلاً.