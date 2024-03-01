الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أنصار الله تؤكد على استمرار عملياتها حتى يتوقف العداون على غزة

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

أكدت حركة أنصار الله، أن العمليات العسكرية اليمنية لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة.

وقالت في بيان اليوم الجمعة تحت عنوان مسيرات "لستم وحدكم صامدون مع غزة" المليونية، إنها مستمرة في التعبئة والحشد إلى مراكز التدريب شعبيا ورسميا وإعداد العدة والجهوزية العالية

في السطور التالية أبرز ما جاء في البيان:

- نؤكد استمرار الفعاليات والأنشطة والخروج الجماهيري المليوني في المسيرات والمظاهرات نصرة للشعب الفلسطيني

- نؤكد استمرارنا في التعبئة والحشد إلى مراكز التدريب شعبيا ورسميا وإعداد العدة والجهوزية العالية لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس

- نستنكر الموقف المتخاذل لكثير من الأنظمة العربية والمتواطئ مع العدو الصهيوني ونستنكر الخنوع العجيب للأمريكي

- نبارك عمليات القوات المسلحة اليمنية باستهداف السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني واستهداف سفن العدو الأمريكي والبريطاني

- نؤكد بأن العمليات العسكرية اليمنية لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة

- ندعو الشعوب العربية والإسلامية التي لا زالت تحمل الضمير الإنساني إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم.

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