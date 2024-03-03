خبير اقتصادي يكشف خريطة السياحة العلاجية وأهميتها لمصر (فيديو)

أكد الخبير الاقتصادي محمد فاروق، أن وزارة السياحة وضعت معايير وضوابط محددة يجب على أي منشأة، سواء طبية أو غير طبية، الالتزام بها لكي تصبح معتمدة في مجال السياحة العلاجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح”، الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”: “السياحة العلاجية نشطة للغاية، ونمت نحو 12.5%، ومن ضمن السياحات التي تركز عليها الدولة بقوة".

وأوضح أن السياحة العلاجية تساعد على الوصول من المستهدف خلال 2030، سواء كان عدد سائحين أو مدد إقامات أو دخل دولاري.

وذكر أن السياحة الوقائية تجذب الكثير من السائحين من أجل الوقاية من الإصابة بالأمراض، مثلما حدث عند استقبال 68 طائرة في منطقة مرسى علم، خلال فترة كورونا.

وأشار إلى أن مصر بها العديد من المناطق التي تتميز بوجود ذلك النوع من السياحة، مثل سيوة وأسوان وسفاجا، مؤكدًا أن مصر من الدول الرائدة في القضاء على فيروس سي.

أهمية السياحة العلاجية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في وقت سابق، أهمية تطوير قطاع السياحة الصحية.

وشدد على دوره الحيوي في تحسين الخدمات الطبية وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول، وألقى الضوء على الفرص الواعدة والتحديات التي تواجه هذا القطاع المتنوع، كما أبرز أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال السياحة الصحية.

وأشار إلى جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تعزيز هذا الجانب وتوفير بيئة صحية مستدامة وجاذبة للمرضى الدوليين، ومؤكدًا التزام الهيئة بالتعاون الدولي لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتعزيز مكانة الوجهة الصحية المصرية على الساحة العالمية.