السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

افتتاح المرحلة الأولي لأكبر مشروعات السياحة الترفيهية  بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت احدي شركات الاستثمار السياحي السعودية المرحلة الأولى لأكبر مشروعات السياحة الترفيهية في مصر بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي بنظام حق الانتفاع وباجمالي استثمارات تصل ل1.1مليار وعلي مساحة 170الف م مربع ..

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وأكد عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أن الاستثمار الترفيهي أصبح مقصد استثماري كبير ويعد أحد أهم أنواع الاستثمار السياحي هو ماشجع شركة الحكير السعودية للاستثمار في مدينة الإنتاج الإعلامي بأكبر مشروع ترفيهي علي ارقي مستوي ويضم 7مستويات سياحية ترفيهية مثل الغابات والدولفين الذي يتم افتتاحه الان وهو ما سيغير  مفهوم السياحة الترفيهية في مصر ويفتح مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والسعودية 

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة الإنتاج الإعلامي...واضاف الجبالي أنه يتم دراسة إنشاء فندق 4نجوم داخل المدينة للاستفادة من وجود المتحف المصري الكبير..ودراسة إنشاء جامعة متكاملة داخل المدينة كنوع من استثمار الأراضي المتاحة بداخلها

 

  واضاف محمود جابر الرئيس التنفيذي لشركة الحكير في مصر أن المشروع يوفر 7تحارب ترفيهية ويوفر آلاف من فرص العمل في المشروع ويعد اهم خطوات دعم وجود السياحة الترفيهية علي خريطة السياحة في مصر .وتم اضافة تطوير كبير ومختلف علي خريطة الموقع بمدينة الإنتاج الإعلامي ..وقال إن إجمالي استثمارات  مراحل المشروع تنتهي خلال بداية العام القادم ..واضاف ندري إقامة عدة مشروعات سياحية ترفيهية جديدة في مصر خلال الفترة القادمة 


 

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