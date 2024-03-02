وزيرة الهجرة تتعهد بتنفيذ ما يخص ملف السياحة الصحية بمصر ووضعها على خارطة السياحة الاستشفائية كوجهة عالمية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على تكامل الجهود بكافة مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم قطاع السياحة.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن ذلك سيتم بتعزيز جهود تنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تزخر به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافى وحضارى فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية فى المشروعات الخاصة بالمجال السياحى على مستوى الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية فى مختلف القطاعات على مستوى الدولة.

وأعربت وزيرة الهجرة ،عن تطلعها للنتائج والتوصيات التي سوف تنتج عنه، حيث تتعهد وزارة الهجرة بتنفيذ ما يتعلق بملفات وزارة الهجرة فيما يخص السياحة الصحية في مصر ووضعها على خارطة السياحة الاستشفائية كوجهة مهمة لها على مستوى العالم.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية، الذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من السادة الوزراء.



وكذلك الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي للمؤتمر، وممثلين عن شركة مصر للطيران، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الصحفيين والإعلاميين، وعدد من سفراء الدول الأجنبية، ويقام المؤتمر في الفترة من 2 إلى 3 مارس الجاري.