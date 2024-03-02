كاسترو يستقر على أجانب النصر السعودي أمام العين بدوري أبطال آسيا

استقر المدير الفني لويس كاسترو على أجانب فريق النصر السعودي في القائمة الخاصة بمواجهة العين الإماراتي، ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد النصر لمواجهة العين الإماراتي يوم الاثنين المقبل في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد هزاع بن زايد - بنادي العين، بذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاءت قائمة أجانب النصر حسب مناورة اليوم كالأتي:

" الحارس دافيد اوسبينا – المدافع عزيز بيهيتش – لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش – لاعب الوسط أوتافيو – المهاجم أندرسون تاليسكا – المهاجم كريستيانو رونالدو ".

موعد مباراة النصر والعين والقناة الناقلة :

ستقام مباراة النصر والعين يوم الاثنين في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي بي إن سبورت و SSC الرياضية السعودية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين النصر والعين يوم الاثنين الموافق 11 مارس الجاري على ملعب الأول بارك معقل العالمي، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.