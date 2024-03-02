رياض محرز يبرر تعادل الأهلي أمام الفتح في الدوري السعودي

برر النجم الجزائري رياض محرز تعادل فريقه الأهلي السعودي مع الفتح في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لحساب الجولة 22 من الدوري السعودي.

وقال محرز في تصريحاته عقب المباراة: " خلقنا الكثير من الفرص المحققة للتسجيل في الفتح، ولكن عدم التوفيق وإهدار الفرص أمام مرمى الخصم حرمنا من الفوز ".

الأهلي يتعادل مع الفتح 1-1 ..

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة أهلي جدة أمام نظيره الفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم الفتح من خلال اللاعب تيو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما تدارك آلان ماكسيمين التعادل لقلعة الكؤوس في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وتعرض أهلي جدة للطرد من خلال اللاعب روجير إيبانيز في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، فيما حصل لاعب الفتح سعيد باعطية على البطاقة الحمراء في الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

ووصل أهلي جدة للنقطة 44 في المركز الرابع، بينما تواجد الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة، بعد التعادل مع الأهلي.