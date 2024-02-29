ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر مع الحزم اليوم

شهد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" تطورات مفاجئة بتعثر النصر على يد الحزم بعد سقوطه في فخ التعادل بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك بالدور.

وسقط فريق النصر في فخ التعادل على يد الحزم بنتيجة 4-4 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف النصر في المباراة أندرسون تاليسكا "هاتريك" وساديو ماني من ضربة جزاء، بينما يجل أهداف الحزم في المباراة كل من أحمد علي آل محيميد، و انطونيو خوسي دي كارفالهو و فايز سيليماني و باولو ريكاردو فيريرا.

كريستيانو رونالدو يتابع مباراة النصر والحزم من المدرجات

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مؤازرة فريق النصر خلال مواجهته اليوم ضد الحزم، وتواجد الأسطورة البرتغالية في المدرجات، حيث يغيب عن المباراة بسبب قرار الإيقاف الصادر من لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وتعرض رونالدو لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة وغرامة 10 ألاف ريال بسبب تصرفه الغير أخلاقي تجاه جمهور الشباب في مباراة ديربي الرياض التي أقيمت بداية الأسبوع الجاري.

ترتيب الدوري بعد تعادل النصر والحزم اليوم: