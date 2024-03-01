مصطفى كامل يصرخ على الهواء بسبب وفاة حلمي بكر: "حسبي الله أنا هتجنن"
كشف مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، تفاصيل مرض الموسيقار حلمي بكر، الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
وانفعل كامل في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي على قناة "سي بي سي"، مساء الجمعة، قائلا بصوت عال غلب عليه المرارة والحسرة بعد سؤال عن إجراءات الجنازة: “إجراءات إيه، وكلام إيه، بقالنا شهر بنادي احضروه للمستشفى ومفيش فايدة، ويردوا دا طالع فترة نقاهة في الشرقية”، في إشارة إلى الأزمة مع زوجته والاتهامات التي طالتها باختطافه.
وأكد أن النقابة لم يكن لديها أي تقاعس في علاج الموسيقار حلمي بكر، مضيفًا أن “النقابة كانت على استعداد لعلاج حلمي بكر في أرقى مستشفى”.
وأوضح أن الراحل حلمي بكر "كان والدي ومعلمي وصديق عمري"، مشيرًا إلى أن الاحتكاك مع عائلة حلمي بكر لم يكن السبب، رغم طلب النقابة المتكرر لعلاجه.
وتابع نقيب الموسيقيين، : “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، أنا مروح البيت وهتجنن بسبب اللامبالاة التي حدثت من قبل زوجته والمحيطين به في الشرقية”، كاشفًا أنه استنجد بابنه الذي يعيش في أمريكا من أجل نزول مصر وإنقاذ والده قبل فوات الأوان.
المزيد حول هذه القصة:
- حلمى بكر
- وفاة حلمي بكر
- مرض حلمي بكر
- زوجة حلمي بكر
- الموسيقار حلمى بكر
- وفاة الموسيقار حلمي بكر
- أعمال حلمي بكر
- الملحن حلمي بكر
- حياة حلمي بكر
- حالة حلمي بكر
- سبب وفاة حلمي بكر
- اخبار حلمي بكر
- أسرار حلمي بكر
- صحة حلمي بكر
- حلقة حلمي بكر وعمر كمال
- وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر 86 عاما
- الموسيقار حلمي بكر باكيا
- عقد قران حلمي بكر
- وصية حلمي بكر
- تعب حلمي بكر
- علقه حلمي بكر
- ابن الموسيقار الكبير حلمي بكر