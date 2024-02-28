زوجة حلمي بكر ترد على اتهامات اختطافها له.. “أنا بالنسبة له ماما” (فيديو)

علقت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، على المعلومات التي انتشرت حول سوء العلاقة بينها وبين زوجها حلمي بكر، مؤكدة أن "حلمي بكر مريض منذ أربعة أشهر ولم يزره أحد في منزله منذ وعكته الصحية".

وقالت زوجة حلمي بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"، إن شقيقات زوجها زرنه عندما حضرن إلى الشرقية ومعها فيديو بذلك، لكن حلمي رفض الذهاب معهن إلى منزلهن، وقال لهن "أنا قاعد هنا مع ماما".

فيما كشف فتحي بكر، شقيق الموسيقار حلمي بكر، حقيقة تدهور صحة شقيقه حلمي بكر بسبب زوجته، وقال: بدأت هذه المشكلة منذ عامين مع زوجته، حيث اتصل بنا حلمي بكر وقال إن هناك مشكلة كبيرة بينهما.

وأضاف فتحي بكر: وصلتني رسالة صوتية تفيد بأن أخي يتعرض للتعذيب من زوجته الحالية، فقمت بزيارته في منزله وعرضت عليه استضافته ولكنه رفض، وبعد أيام قليلة، فوجئت بأن حلمي يقيم مع عائلة زوجته في محافظة الشرقية".

ونفى شقيق حلمي بكر، الشائعات التي ترددت حول وجود خلاف بينه وبين شقيقه قائلاً "لا يوجد خلاف بيني وبين أخي"، وتابع فتحي بكر: “شقيقي وزوجته منفصلان منذ فترة طويلة ولم يلتقيا إلا منذ ثلاثة أو أربعة أشهر”.