حلمي بكر يكشف حقيقة اختطافه من قِبل زوجته.. فيديو

ظهر الموسيقار حلمي بكر في أول ظهور إعلامي له بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن حالته الصحية، معلقًا “أحبكم كثيرًا، ولكنني لا أعرف أي نوع من الحب لديك تجاهي، أنا مستاء مما يقال عني، ولكن حالتي الصحية لا تسمح لي بالتعليق”.

وقال حلمي بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2: "أنا لست بالقدر الذي يصفني به الإعلام وليس لدي سبب يجعلني أتدخل في التعليق على ما يحدث"، واصفًا ما يثار عنه بـ “الهيافة”.

وأعرب عن انزعاجه من اطمئنان الجمهور عليه بما وصفه بالتطاول وقلة الأدب والهجوم، مبديًا رفضه الحديث والتعليق عن ما يخص حالته الصحية وبشأن اتجاهه للسفر إلى الشرقية مع زوجته.

وبدورها علقت سماح القرشي، زوجة حلمي بكر قائلة إن زوجها غاضب للغاية ما دفع طبيبه للقول إن ما تم من مجهود علاجي له في الثلاثة أشهر الماضية استنزف بسبب ما حدث من إثارة حالته بالسلب في الإعلام خلال الأيام الماضية.

للمزيد حول هذه القصة: