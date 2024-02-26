زوجة حلمي بكر ترد على الاتهامات بخطفه وتعذيبه في الشرقية.. فيديو

عقبت سماح عبدالرحمن القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، على اتهامات نجله هشام لها بالاستيلاء على شقته في المهندسين وقيامها بنقله إلى أحد الشقق في الشرقية في الأرياف قائلة: "الموسيقار حلمي بكر كان يرفض الرد على الاتهامات لكني قررت الظهور والرد".

وواصلت خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الموسيقار الكبير برفقة زوجته وابنته في محافظة الشرقية مش في الأرياف لكن في مدينة كفر صقر وإخوته كانت هناك الأسبوع الماضي".

وواصلت : "أخواته جم علشان ياخدوه معرفش مين بعتهم ورفض الذهاب معهم وقال لهم لن أغادر بدون ماما وهذه أمي، وعندما تدهورت حالته الصحية في المهندسين رفض حلمي بكر الذهاب للمستشفى لمدة أسبوعين وأكثر قال مش هروح مستشفى”.

وأكملت : "قلنا نخليه يغير جو في هواء نظيف جينا هنا علشان أرعاه وعلشان أهلي يساعدوني فيه لأن الحمل كان عليا تقيل ومعدناش إمكانيات أننا نوديه مستشفى خاص لأن أمواله سرقت من مدير أعماله ومكنش ينفع نسيبه كدا".

وذكرت أن ابنه كان موجودا في القاهرة الأسبوع الماضي ومعنا تسجيلات صوتية بذلك ووالده طلب منه زيارته لكنه لم يأتي قائلا : "قلنا صعب أجي من التجمع للمهندسين".

أما عن منع الاتصالات قالت : "هو بالفعل تحدث في التليفون يوم الجمعة وقلتله كمان شوية كلمني علشان أخلي بباك يكلمك وماتكلمش تاني وقلي لو سمحتي ودي بابا بيته في المهندسين".

وعن زيارة الفنانة نادية مصططفى له قالت : كانت بتزوره وهو قلها بنفسه أنا مش هروح مستشفيات، متابعة: "هو نفسيا تعبان وبيقول الناس كانت محتاجني لما كنت على الشاشة ولما تعبت محدش فاكرني".

وردا على سؤال الحديدي حول المعاملة السيئة والتعذيب قالت : ماحصلش والاستاذ حلمي لسه قايلي في تعقيبه على التعذيب قائلا هو انا عيل صغير ؟ فيه ناس بتقلي أنه مخطوف".

وعن حالته الصحية قالت : “عنده كهربا زيادة في القلب ومنع نفسه من الاتصالات ثم مشاكل كلوية ومياه على الرئة حاولنا نعالجها علشان منلجأش للغسيل والحمد لله لم نصل لتلك المرحلة وطبيبه المعالج الدكتور محمد سلامة وعدينا خط الموت في فترة قصيرة جدا”.