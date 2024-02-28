الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مواجهة شرسة على الهواء بين شقيق حلمي بكر وزوجته: “أخويا مخطوف” (فيديو)

الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر

كشف فتحي بكر، شقيق  حلمي بكر، حقيقة المشاكل الصحية التي يعاني منها الموسيقار الشهير بسبب زوجته، قائلًا: “بدأت هذه المشكلة منذ عامين مع زوجته، حيث اتصل بي حلمي بكر وقال لي إن هناك مشكلة كبيرة بينهما”.

 وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2،: “وصلتني رسالة صوتية تفيد بأن شقيقي يتعرض للتعذيب من زوجته الحالية، فقمت بزيارته في منزله وعرضت عليه استضافته، ولكن أخي رفض، مواصلًا: "بعدها بأيام، فوجئت بأن حلمي يقيم مع عائلة زوجته في محافظة الشرقية". 

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زوجة حلمي بكر ترد على اتهامات اختطافها له.. “أنا بالنسبة له ماما” (فيديو)

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حلمي بكر يكشف حقيقة اختطافه من قِبل زوجته.. فيديو

ونفى حلمي بكر، شقيق حلمي بكر، الشائعات التي ترددت عن وجود علاقة سيئة بينه وبين شقيقه، قائلاً "نحن جميعًا متقاربون ولا يوجد أي جفاء بيني وبين أخي"، كاشفًا : "شقيقي وزوجته منفصلان منذ فترة ولم يمضِ على انفصالهما سوى ثلاثة أو أربعة أشهر". 

فيما علقت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، على مرض زوجها حلمي بكر، قائلة: “حلمي مريض منذ أربعة أشهر ولم يزره أحد في منزله منذ مرضه”، متابعة: “لقد زارته شقيقات زوجي عندما حضرن إلى الشرقية ومعي فيديو بذلك، لكن حلمي رفض الذهاب معهن وقال (أنا جالس هنا مع ماما)”.

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