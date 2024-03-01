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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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آخر كلمات حلمي بكر قبل وفاته.. فيديو

حلمي بكر
حلمي بكر

توفي الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع طويل مع المرض. 

وقبل وفاته، تبادل هشام نجل حلمي بكر وشقيقه فتحي بكر الاتهامات على القنوات الفضائية، فيما اتهمت زوجته بخطف حلمي بكر وحبسه في شقة بالشرقية حيث لم يتمكن من زيارتها لمدة أربعة أشهر. 

 

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وكان حلمي بكر قد تحدث يوم الأربعاء الماضي لأول مرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال الشاعر في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، قائلًا: “أنا لست بحالة صحية سيئة كمايصورني به الإعلام، ولا داعي للانشغال بالتعليق على ما يحدث من شائعات ضدي، لن أتحدث عن المطربين أو أي شخص آخر في الوقت الحالي”، في إشارة إلى غضبه من الطريقة التي يستغل فيها الإعلام حواراته في الفضائيات.

واختتم حلمي بكر حديثه قائلاً "الجمهور يطمئن عليا بالشتائم والوقاحة والهجوم وأرفض الحديث أو التعليق على صحتي أو سبب ذهابي إلى الشرقية مع زوجتي".

 

وقال مصدر في المستشفى لـ"الوفد" إن حلمي بكر دخل قسم الطوارئ وهو يعاني من جفاف شديد.

وتابع: “بسبب ضعف نبضه وانخفاض حاد في ضغط الدم تم نقله من قسم الطوارئ إلى وحدة العناية المركزة، ولكن بعد دقائق قليلة توقفت عضلة قلبه وتوقف عن الاستجابة للصدمات الكهربائية”.

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