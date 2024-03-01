حلمي بكر مسيرة فنية حافلة بالعطاء

رحل الموسيقار حلمي بكر ، عن عالمنا اليوم الجمعة الأول من شهر مارس بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ86 عامًا، بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء ومسيرة فنية ممتدة وتاريخ طويل مع اعظم الأعمال الفنية.

رحل " حلمي "وسط حالة كبيرة من الجدل استمرت على مدار أيام ما بين تصريحات من ابنه وشقيقه وزوجته، حول إخفاء مكانه عن ابنه وشقيقه.

يعتبر الملحن والفنان حلمي بكر من أشهر الملحنين العرب وله تاريخ فني حافل بالإنجازات والأعمال بسبب تلحينه لعدد من كبار الفنانين، مثل: أم كلثوم، عبد الحليم، مما اكتسب شهرة واسعة ونجومية عالية في الوسط الفني.

وقدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

ولد حلمي بكر في حدائق القبة في القاهرة 16 ديسمبر 1937 ويبلغ عمره 87 سنة، ظهر حبه للموسيقى منذ صغر مما دفعه لدراسته في المعهد العالي للموسيقى، شارك في عدد المسابقات الغنائية والتي كانت تحظى بشهرة عالية في ذلك الوقت.

تزوج حلمي بكر في بداية مشواره الفني من الفنانة سهير رمزي وهو أول سيدة في حياة الملحن المصري وأشهر زوجاته، ثم انفصلا بعد ثلاث أعوام من زواجهم.

ثم تزوج بعدها من الفنانة الراحلة عليا التونسية وبعدها من فتاة شابة تعمل كصحفية تصغره ب 30عام، وكانت زيجته الأخيرة من سماح القرشي التي كانت نتاجها ابنته ريهام وهي ثاني أبناء الموسيقار حلمي بكر.

وصل عدد زوجات الملحن حلمي بكر إلى 13 زوجة بعدهم من الوسط الفني والآخر لا، وقد صرح سابقاً أنه لا يعود إلى أي زوجة تركها، إنما يحافظ فقط على علاقة الصداقة بينهما.

ونعي الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية واعضاء مجلس الإدارة الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر وندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان.