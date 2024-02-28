ماذا يحدث للجسم عند تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر من اليوم؟

حذرت دراسة علمية حديثة من أن تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر من اليوم من الممكن أن يرفع مخاطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، فالأشخاص الذين يتناولونها بعد الساعة 9 صباحًا أكثر عرضة بنسبة 59% للإصابة من أولئك الذين ينهونها بحلول الساعة 8 صباحًا.

أهمية تناول وجبة الافطار في موعدها

ووفقًا لما ذكره موقع “روسيا اليوم” ، إن تناول العشاء بعد الساعة العاشرة أيضًا، قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ومن المعروف أن تخطي وجبة الإفطار يؤثر على التحكم في الجلوكوز والدهون، وكذلك مستويات الأنسولين.

ويرتبط مرض السكري من النوع 2 بالعديد من عوامل الخطر القابلة للتعديل، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني والتدخين.

كما أكدت نتائج الدراسة، إن الصيام لفترات طويلة قد يكون مفيدا إذا تناول الأفراد وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحا والعشاء مبكر، مشيربن إلى أن الوجبة الأولى قبل الساعة الثامنة صباحا والوجبة الأخيرة قبل الساعة السابعة مساء قد تساعد في تقليل الإصابة بمرض السكري ٢.