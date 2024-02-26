حقائق رئيسية عن وجبة الإفطار وفوائدها لصحة الجسم

توصل علماء صينيون إلى إن وجبة الإفطار لا يحب أن تكون كثيفة وغنية بالسعرات الحرارية، فهي العدو الرئيسي للخصر النحيف.

فوائد وجبة الإفطار

أظهرت تجربة أجراها العلماء مع مجموعتين من المتطوعين الذين تناولوا وجبات إفطار ثقيلة وخفيفة، أن تناول وجبة كبيرة في بداية اليوم يعزز ترسب الدهون بشكل مكثف.

في ساعات الصباح، بسبب انخفاض مستويات الجلوكوز، يحدث الحد الأقصى لتراكم رواسب الدهون لذلك، من الأفضل تناول وجبات إفطار خفيفة، بدلاً من تناول وجبات إفطار غنية بالعناصر الغذائية.

المتطوعون الذين التزموا خلال الاختبارات بنظام غذائي لوجبة الإفطار (الحليب خالي الدسم والحبوب الخفيفة) فقدوا ما متوسطه 7 كجم على مدى عدة أشهر وفقدوا 10 سم في محيط الخصر.

قبل ذلك، أعرب علماء من الولايات المتحدة أيضًا عن رأي مفاده أن وجبات الإفطار المغذية والمرضية قد تساهم في الشعور بالشبع. لاحظ الباحثون أن وجبة الإفطار الشهية تكون ذات صلة فقط عندما يمارس الشخص نشاطًا بدنيًا خطيرًا خلال النهار. بالنسبة للأشخاص الذين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا كبيرًا، ترتبط عادة تناول الكثير من الطعام في وقت مبكر من اليوم بالميل العام لتناول كميات كبيرة من الطعام.