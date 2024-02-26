تأجيل مُحاكمة المُتهمين في “خلية التجمع”

أجلت الدائرة الثالثة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محُاكمة 73 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية التجمع" لجلسة 23 ابريل المقبل لحضور المتهم رقم 62 بامر الإحالة من محبسه ولمرافعة النيابة العامة.

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صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وذلك في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.