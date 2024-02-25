أم تنهال بالضرب على طفلتها حتى الأنفاس الأخيرة.. تفاصيل صادمة

تخلت أم بكامل إرادتها الحُرة عن فطرتها النقية، وتنازلت طوعاً عن دورها النبيل في رعاية طفلتها التي لم تُكمل من عُمرها ما يُساوي أصابع يدها الواحدة، بل زاد طغيانها حتى فاض لتختنق به فلذة كبدها.

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طفلة تفقد حياتها على يد والدتها بسبب صادم !

تأتينا القصة البشعة من ولاية أوهايو الأمريكية التي أدانت فيها المحكمة الشابة المُجرمة تيانا روبينسون- 28 سنة بتهمة إزهاق روح ابنتها الصغيرة ذات الأعوام الأربعة نهلة ميلر في إبريل 2021.

وأشار تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية إلى أن المحكمة قضت بمُعاقبة الأم المُجرمة بالسجن المؤبد مدى الحياة، مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 30 سنة.

ولفت التقرير إلى أن الفحوص الطبية أظهرت مُعاناة المجني عليها من الخنق والتعدي بعنفٍ بالغ عليها، وتضمنت إصاباتها كسراً في الذراع، وضرر لحق بالدماغ.

وذكرت تقارير محلية أمريكية أن الأم المُدانة قامت بخنق ابنتها نهلة فضلاً عن ضربها حتى توقف قلبها وغادرت دُنيانا غدراً.

الأم المُجرمة

البشع في الأمر أن الحافز وراء الجريمة جاء بسبب تبول الفتاة الصغيرة على نفسها حينما تُركت في البيت وحيدةً، وهو بالتأكيد أمر طبيعي لمن هم في سنها، وحتى لو استوجب الأمر تأديباً لم يكن يجدر به أن يصل لهذا الحد القاتل.

وأظهر فحوص الطب الشرعي وجود آثار تعدي جسدي طويلة الأمد، فضلاً عن العثور على آثار حرقٍ في يد الطفلة، مع ذراع مكسورة ونزيفٍ داخلي، وبدا عليها الهزال مما يُشير لمُعاناتها من سوء التغذية لمدة شهور سبقت الجريمة.