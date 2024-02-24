الأم المُستهترة تنال عقابها بعد وفاة رضيعتها.. تفاصيل صادمة

يُغازل حلم الأمومة كل فتاة منذ نعومة أظفارها، وحينما يُنعم الله عليها بتحقيق أمنيتها تُصبح أمام مسئولية عظيمة.

وفي بعض الأحيان لا تُقدر ضعيفات النفوس قيمة ما وهبهن الله فترى الاستهتار هو عنوان علاقتهن بفلذات أكبادهن.

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قصتنا التالية هي تجسيد فادح لسوء تدبير الأم المُستهترة حينما لا تُراعي مسئوليتها الخطيرة، فيُصبح من في كنف رعايتها مُواجها لنيران الخطر.

إجازة صيفية تقضي على رضيعة في ربيعها الثاني

تأتينا القصة من ولاية أوهايو الأمريكية التي أدانت فيها المحكمة المختصة أم تركت رضيعتها وحيداً في المنزل لمدة 10 أيام من أجل الذهاب في إجازة الصيف الماضي.

الأم المُستهترة في المحكمة

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الأم وتُدعى كريستيل كانديلاريو – 32 سنة واجهت اتهامات بالتسبب في الوفاة وتعريض طفل للخطر.

وأشار التقرير إلى أن كريستيل تركت ابنتها الرضيعة جايلين – 16 شهراً وحيدة في منزلها بكليفلاند يوم 6 يونيو 2023، وجاء ذلك لقضاء إجازة في ديترويت وبورتريكو، ولم تعود إليها من جديد سوى يوم 16 يونيو 2023.

وكان طبيعياً أن تجد الأم ابنتها الرضيعة قد فارقت الحياة، وكشف المُحققون مُعاناة الرضيعة الراحلة من حالة جفاف شديدة، وتم العثور على جثمانها مُحاط ببطانيات مُتسخة بالبول والبراز.

الطفلة الضحية

وأشارت تقارير محلية إلى أن الأم المُستهترة تم إلقاء القبض عليها يوم 17 يونيو بتهمٍ ذات صلة بواقعة إنهاء الحياة، وتم إنهاء عملها في مدرسة كليفلاند الابتدائية.

ومن المُقرر أن تعرف المُتهم مُدة العقوبة بعد الإدانة في جلسة المحكمة التي تُعقد يوم 18 مارس المُقبل.

وتفتح وقائع مثل هذه الواقعة الباب أمام مُناقشات مُجتمعية مُكثفة حول ضرورة إخضاع الأمهات الجُدد لدورات تدريبية من أجل رفع كفاءة التعامل مع الرضع وحديثي الولادة والأطفال، لضمان توفير الرعاية الطبيبة والتعليمية والتربية الأمثل لهم.

كما تفتح الباب أمام ضرورة فحص المُقبلات على الأمومة لكشف صحي ونفسي للتأكد من سلامة قواهم العقلية وحالتهم النفسية، حتى نُجنب الرضع والأطفال حديثي الولادة سوء المُعاملة.