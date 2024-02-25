فتاة تلفظ أنفاسها على يد حبيبها.. جريمة بشعة وثقتها الشرطة

فارقت شابة في سنوات عُمرها الأولى حياتها على يد حبيبها الذي أفقد نفسه القدرة على التمييز واتخاذ القرار الصائب ليُقدم على جريمته البشعة التي وثقتها الشرطة.

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تفاصيل الجريمة تأتينا من ولاية بنسيلفانيا الأمريكية التي ألقت الشرطة القبض فيها على رجل بتهمة إنهاء حياة صديقته السابقة أمام ضابط شرطة يوم الجمعة الماضي.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الشرطة قبضت على تريفور ويجل – 23 سنة، ووجهت له تهمة إنهاء الحياة والسطو وحيازة سلاح الجريمة فضلاً عن التحرش، وجاء ذلك في إطار صلته بجريمة وفاة الشابة جادن باتيستا – 19 سنة.

الراحلة

مُحادثة "فيس تايم" تكشف بداية القصة

وأشار المُحققون إلى أن الراحلة كانت تتحدث مع صديقة لها عبر تطبيق فيس تايم وقت الجريمة، وحينها أبلغت صديقتها بأن حبيبها القديم ويجل وصل إلى المنزل، وبدأ في الطرق على الباب في مُحاولة للدخول.

وأشارت صديقة الراحلة إلى أنها سمعتها وهي تقول إن المُجرم ويجل كان يُحاول اقتحام المنزل عبر نافذة الدور الأول، قبل أن تُنصت لصوتٍ مكتومٍ من صديقتها المغدور بها كما لو كانت تتحدث وأحدهم يضع يديه على فمها.

وتم إبلاغ الشرطة بما يحدث، وجرى إخبار السلطات بوقوع جريمة عنف منزلي ذات صلة بواقعة سطو، وحينما وصل رجل الأمن لمكان البلاغ رأى رجلاً يُطارد الشابة الراحلة، ورأى الراحلة في وقتٍ لاحق وهي تنزف بغزارة من صدرها.

وقال الجاني أثناء القبض عليه أن الراحلة كانت تخونه – على حد قوله- قبل أن يُقر بأنه خسرها، وتم نقل الجاني للمستشفى للخضوع لعملية جراحية من أجل مُعالجة إصاباته التي أحدثها في نفسه.