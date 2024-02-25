خبير طاقة يكشف تفاصيل مشروع تنموي جديد بين مصر وإيطاليا (فيديو)

قال المهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة، أن هناك مشروعا تنمويا بين مصر وإيطاليا لتصدير 5% من الكهرباء، كبداية قوية تجعل مصر في مقدمة الدول بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح إبراهيم محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس"، المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم، أن مصر تمتلك موقعا جغرافيا يميزها عن الدول الأخرى، ومنذ 2014 والقيادة السياسية حملت على عاتقها جعل الطاقة عنصرا تنمويا، ومشروع حياة كريمة عمل على إصلاح البنية التحتية للطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من الكهرباء يتعدى 52 جيجا وات، وخلال 2030 سيصل إلى 160 جيجا وات، الأمر الذي يجعل مصر مؤهلة للتصدير للخارج.

مصر ستصدر الكهرباء للعديد من الدول

وأشار إلى أن مصر ستصدر الكهرباء للعديد من الدول من مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى المملكة السعودية، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، وجنوب السودان، والعراق، من (القطاع الأخضر)، وهو مفيد للبيئة، عكس الوقود الأحفوري.

وأوضح أن مصر تمتلك العديد من مصادر الطاقة، مثل “محطة بنبان في أسوان، محطة الرياح في الزعفران، الهيدروجين الأخضر”، وستصبح نقطة انطلاق قوية لتوزيع الكهرباء لدول العالم.