سمير فرج يكشف شروط الهدنة الجديدة في غزة (فيديو)

كشف اللواء دكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، هناك جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة في باريس وخرجت بخطوط عريضة على الاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث” مساء اليوم أن إسرائيل عملت على إجبار أهالي قطاع غزة إلى منطقة رفح الفلسطينية منذ بداية العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إيقاف الحرب حتى لا يحاسب ويحبس.

الإفراج عن ٤٠ رهينة مقابل ٣٠٠ سجين فلسطيني

وتابع اللواء سمير فرج " وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع سيتم معه الإفراج عن ٤٠ رهينة مقابل ٣٠٠ سجين فلسطيني في سجون الاحتلال، وخروج القوات الإسرائيلية خارج مدن غزة وزيادة شاحنات مساعدات غزة، والسماح لأهالي غزة بالعودة إلى الشمال.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ142 على التوالي، والتي تمعن فيها بارتكاب المزيد من المجازر في جميع مناطق القطاع، وتعمق هدم المربعات السكنية والمنازل وإبادتها عن بكرة أبيها.



وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي - "إن حجم الاستخفاف الإسرائيلي الرسمي بالمجتمع الدولي ومؤسساته ومجالسه الأممية، بما فيها مجلس الأمن وقرارات المحاكم الدولية المختصة بشأن حماية المدنيين والتحذير من اجتياح رفح، بلغ مستويات غير مسبوقة من العنجهية والعقلية الانتقامية وإنكار وجود الآخر الفلسطيني".

وأضافت أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن استمرار حرب الإبادة ورفض الحلول السياسية للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، تفرض على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف تهجيره بالقوة من أرض وطنه، وتثبت أن المخرج الوحيد للأزمة هو صحوة دولية أخلاقية وقانونية، وخروج مجلس الأمن من أسر ازدواجية المعايير الدولية والنمطية التقليدية في إدارة الصراع نحو اعتماد إجراءات دولية ملزمة تجبر إسرائيل على وقف الحرب وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين تحت سقف زمني محدد.

وشدد البيان على أن ما دون ذلك ستبقى إسرائيل قادرة على التعايش مع سقف المواقف والمطالبات الدولية المتدني، وستواصل ارتكاب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.