محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات بمديرية التربية والتعليم

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماع لجنة اختيار القيادات المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء اللجنة.

حيث تم إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم.

وذلك لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظيفه وفقًا لأحكام القانون و الشروط المُعلن عنها مسبقًا

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض أن اللجنة تعمل على اختيار العنصر المناسب لشغل الوظائف القيادية بكل شفافية لضخ دماء جديدة قادرة على تطوير معدلات العمل