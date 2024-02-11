مصطفى محمد يواصل التألق مع نانت

تألق مصطفى محمد مع نانت في مباراة تولوز بعد عودته لفريقه الفرنسي عقب نهاية مشواره مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.



وكان منتخب مصر بقيادة مصطفى محمد خرج من دور الـ16 من كأس الأمم الافريقية، بعد الخسارة أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.



نجح مصطفى محمد في ظهوره الأول مع نانت عقب العودة من مشاركته مع الفراعنة في التألق وتسجيل هدف التقدم لصالح فريقه أمام تولوز.



سجل النجم الدولي المصري الهدف الأول بعد مرور دقيقتين فقط، ليتألق سريعا مع الكاناري، ولم يكتفي بالتسجيل، بل صنع الهدف الثاني لفريقه.



رفع مصطفى محمد رصيده إلى 7 أهداف في مسابقة الدوري الفرنسي، بالإضافة لصناعته هدفا ليساهم مع الكاناري بـ 9 أهداف.



وكان اللاعب نجح في تسجيل 4 أهداف مع منتخب مصر خلال مشاركته في أمم أفريقيا 2023، بالإضافة لمساهمته بهدف بعد حصوله على ركلة جزاء أمام موزمبيق نجح محمد صلاح في تسجيلها.