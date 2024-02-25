ورشة عمل بعنوان "برامج تعزيز الهوية الوطنية" بمديرية شباب الدقهلية

نظم مركز شباب برج النور التابع لإدارة شباب أجا، بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ورشة عمل بعنوان "تعزيز الهوية الوطنية ومواجهة الشائعات"، وذلك يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024. تناولت الورشة مفهوم الهوية الوطنية وأهميتها في ترسيخ الانتماء والولاء للوطن والحفاظ على وحدته وسيادته، كما تطرقت إلى آليات مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف زعزعة الثقة والاستقرار في المجتمع.

وحاضر في الورشة شيماء السعدني، مدربة وزارة الشباب والرياضة واليونسف، وشارك فيها مجموعة من شباب المراكز التابعه لاداره شباب اجا.

جاء ذلك بحضور علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب اجا وأماني إبراهيم مشرف مديرية الشباب والرياضة، ودولت عزيز رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني ونهي عبد العزيز مشرف البرلمان بالإدارة وتامر الصاوي مدير مركز شباب برج النور ومديري مراكز الشباب المشاركة، في في ورشة العمل ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات.

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