ورشة عمل تدريبية عن" معايير إدارة الدواء داخل صيدليات" البحيرة

شهد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إفتتاح ورشة العمل التدريبية، التى نظمتها إدارة الجودة بالمديرية بالتنسيق مع إدارة الصيدلة بالمديرية، وتستمر ثلاثة أيام، بحضور الدكتورة سهام الكحكي مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتورة شيرين حمدي مدير إدارة الجودة بالمديرية، ومديري الصيادلة بالمستشفيات والإدارات التابعة لمديرية الصحة.

وينقسم فيها التدريب إلى تدريب نظري داخل قاعة المديرية على معايير إدارة الدواء لهيئة الرقابة والإعتماد GAHAR ، وتدريب عملي داخل صيدليات مستشفي صدر دمنهور لمتابعة تطبيق المعايير ومراجعة السياسات الخاصة بالمعايير .

وأكد الدكتور هاني جميعه، أهمية الجودة فى كافة المؤسسات، مبينًا أن هناك الكثير من الأشياء التى تُعرِّف الجودة، وأننا نحتاج الجودة ثم الجودة فى حياتنا وفى كافة المؤسسات ، مؤكدًا على أنها لابد أن تكون واقعًا ملموسًا على أرض الواقع، وليست كلامًا أو سياساتٍ تنفذ على الورق فقط .

وتحدث عن جهود الدولة فى إحداث التغيير المنشود من خلال فرض واقع الجودة على الحياة للمجتمع وللمواطنين بتوقيع اتفاق رأس الحكمة والذي من شأنه تحسين الحياة المعيشية وخلق فرص عمل وغيرها لجموع الشعب المصري .

وحث الجميع على الالتفاف حول القيادة السياسية وعدم الإنسياق للأراء السلبية والهدامة ، وأن الخير قادم لمصرنا الحبيبة بإذن الله .

وطالب بالإستفاده من تواجدهم فى ورشة العمل، معربًا عن أمله بأن يتحدث الجميع بلغة مختلفة، هى لغة الجودة .

وفى كلمتها أكدت الدكتورة سهام الكحكي مدير عام إدارة الصيدلة، أهمية دور الصيدلي في المنظومة الصحية ودور الصيدلي الأول فى المستشفيات فى قيادة إدارة الدواء .

وقامت الدكتورة شيرين حمدي مدير إدارة الجودة بالمديرية، بالتأكيد على أهمية تفعيل دور الجودة داخل الصيدليات وتطبيق كافة معايير إدارة الدواء لتحقيق الأمان والفعالية القصوي للأدوية وتقليل الهدر.

وألقت الدكتورة ريهام أبو زيتحار، محاضرة عن معايير التسجيل لإدارة الدواء ومراجعة كروت مؤشرات الأداء وكيفية متابعتها .