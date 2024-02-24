رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقد مدارس التأسيس العسكري بالإسماعيلية

أشاد اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داوود رئيس أركان قوات الدفاع السهلي والعسكري بمدارس التأسيس العسكري الفنى، وذلك خلال زيارته للمدرسة الفنية التجريبية العسكرية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات يرافقه محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

شاهد العروض المقدمة من بعض مدارس التأسيس العسكري بقيادة اللواء هشام فوزي قائد قطاع مدارس التأسيس العسكري بمحافظتي الإسماعيلية وسيناء بحضور العميد محمد فرج المستشار العسكري والمهندسة احسان العيادي مدير عام التعليم الفنى والمهندس محمد حمزة مدير المدرسة و قيادات عسكرية و تعليمية.

وشملت العروض إجراءات الطابور الصباحي والعرض الرياضي وعرض الكونغوفو وعرض التعليم الأولى والعرض الصامت وابدي الحضور الإعجاب بمدي براعة الطلاب واداؤهم.

كما تم تكريم بعض العناصر المتميزة من الطلاب وهيئة التدريس، كما أهدى د. محمد بحيري وكيل الوزارة كتاب الله كهدية تذكارية لرئيس الأركان.

وفى ختام الزيارة تم تفقد الفصل التعليمي الى جانب معرض مبتكرات الطلاب المبدعين.