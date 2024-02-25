محافظ أسيوط: حملات نظافة وتسوية وتمهيد طرق بـ 4 مراكز

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رفع 570 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بمراكز البداري وديروط والغنايم وصدفا وذلك ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقاً للامكانات المتاحة ووفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة، مشيراً إلى استمرار الحملات بصفة دورية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية بالقري والمراكز والأحياء في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.



وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدات المحلية بمراكز البداري وديروط والغنايم وصدفا قد شنت حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل) وغيرها فضلاً شفط الأتربة من جانبي الطرق، حيث تم القيام بحملة نظافة مكبرة وإزالة ورفع القمامة من الحاويات وأماكن التجميع بقرية جرف سرحان وموقف السيارات ونواتج سوق الجمعة وبشوارع (المستقبل ، والمعهد الديني، وبورسعيد ، حي حسام كيلاني ومدرسة التجارة، والدكتور زعزوع والدلجاوي القبلي والبحري) فضلاً عن أمام المباني الحكومية والمدارس وبشارع الجيش بمركز صدفا بالإضافة إلى شوارع مدينة الغنايم والوحدات المحلية القروية التابعة ،كما تم تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين التي جاءت بإشراف ومتابعة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز.