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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. شاهد برومو مسلسل الأطفال نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

أطلقت منصة watch it البرومو التشويقي للمسلسل الكرتوني نور والكوكب السعيد، والمقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني القادم 2024، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

تفاصيل مسلسل نور والكوكب السعيد

كشف برومو مسلسل نور والكوكب السعيد عن مجموعة كبيرة من الشخصيات التي سيتضمنها العمل وعلقت عليه قائلة: "4 أبطال في مواجهة خطر كبير بيهدد كوكبنا".

 

من ناحية أخري، يذكر أنّ منصة watch it ستشهد عرض عدد كبير من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان 2024، من بينها مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز، وألف ليلة وليلة لياسر جلال، وصيد العقارب لغادة عبد الرازق، وعتبات البهجة ليحيي الفخراني، والمعلم لمصطفى شعبان، ومليحة لدياب، وعدد كبير من الأعمال الدرامية.

مسلسل نور والكوكب السعيد
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الجريدة الورقية