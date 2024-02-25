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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ياسمينا سامي تطلق أغنية "أنا لما هحب"

ياسمينا سامي
ياسمينا سامي

أطلقت الفنانة ياسمينا سامي أحدث أعمالها الغنائية باللهجة المصرية والتي تحمل عنوان "أنا لما هحب"، من كلمات محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

تفاصيل أغنية "أنا لما هحب" 

أغنية "أنا لما هحب" جاءت في قالب غنائي رومانسي من حيث النص واللحن، وشرح النص حالة الحب التي تعيشها الفتاة عند وقوعها في الحب حيث تحرص على العطاء والاهتمام بكل تفاصيل العلاقة وكل ما يخص شريكها.

 

من ناحية أخري، حمل فيديو كليب أغنية "أنا لما هحب" توقيع المخرج اللبناني فادي حداد وتم تصويره في لبنان، وترجم الكليب كلمات الأغنية إلى صورة رومانسية حيث نقل أجواء الحب والرومانسية التي تعيشها كل فتاة، كما وظهرت ياسمينا سامي بأكثر من اطلالة مختلفة.

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الجريدة الورقية