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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. أحمد عيد يشارك في مسلسل "الحشاشين"

أحمد عيد
أحمد عيد

يشارك الفنان أحمد عيد فى بطولة مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، والمقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

أحمد عيد 


ويقوم الفنان أحمد عيد بتجسيد شخصية "زيد بن سيحون"، وهو أحد المساعدين لحسن الصباح، الذي يقدم دوره الفنان كريم عبدالعزيز، إذ يعد أحمد عيد من القيادات المهمة لديه في اتخاذ القرارات منذ نشأة الحشاشين.

وكانت منصة watch it كشفت عن البوسترات الفردية لأبطال المسلسل، الذي تدور أحداثه في القرن الـ11، حول جماعة الحشاشين ورحلة مؤسسها حسن الصباح الذي انضم للطائفة الإسماعيلية، مرورًا باحتلاله لقلعة الموت واغتيال العديد من القادة والملوك على مدار قرنين من الزمان، وتم الاستعانة بفريق معارك المسلسل العالمي Game of Thrones لتكون على المستويات العالمية.

أبطال مسلسل الحشاشين

المسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، سوزان نجم الدين، محمد سليمان، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين من اخراج بيتر ميمي وتأليف عبدالرحيم كمال.

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