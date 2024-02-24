رمضان 2024.. بوسترات جديدة منفردة لأبطال مسلسل "الحشاشين"

أطلقت منصة WATCH IT، بوسترات جديدة منفردة لأبطال مسلسل "الحشاشين"، والمقرر طرحه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

تفاصيل مسلسل الحشاشين

تضم البوسترات الفردية كلاً من الفنان كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد جمال سعيد، عمر الشناوي، سوزان نجم الدين، نضال الشافعي، نور ايهاب، بسنت أبو باشا، أحمد عبدالوهاب.

وجرى تصوير المسلسل في ثلاث قارات حول العالم، ويقدم تاريخ حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، والذي لُقب بـ«السيد أو شيخ الجبل»، وهي الجماعة الأخطر والأكثر دموية في تاريخ البشرية، والتي استمرت فى عملياتها الاغتيالية لمدة قرنين من الزمان، إذ تدور أحداث المسلسل في القرن الـ11.

أبطال مسلسل الحشاشين

المسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، نضال الشافعي، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، أحمد عبدالوهاب، أحمد عيد، وعدد آخر كبير من الفنانين من اخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين