رمضان 2024.. حسن الرداد يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته في "محارب"

أطلقت شركة السبكي للإنتاج الفني، البرومو التشويقي لمسلسل "محارب"، بطولة النجم حسن الرداد، والمقرر طرحه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.



تدور أحداث مسلسل "محارب" في إطار اجتماعي مشوق ممذوج ببعض مشاهد الأكشن حول الشاب "عزيز" القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، ويضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل "محارب"

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب حسن الرداد كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، وغيرهم، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

