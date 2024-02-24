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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. غموض ورعب وأجواء تشويقية داخل برومو مسلسل "المداح"

مسلسل المداح الجزء
مسلسل المداح الجزء الرابع

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل المداح الجزء الرابع "أسطورة العودة" البرومو الدعائي للعمل عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، تمهيداً لطرحه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2024، بطولة الفنان حمادة هلال.

ومسلسل المداح في رمضان 2024، يأتي استكمالًا لنجاح الأجزاء الثلاثة السابقة من العمل، والعمل يعد من أعمال الإثارة والتشويق والرعب، وانضم للمسلسل مجموعة فنانين آخرين لم يظهروا في الأجزاء السابقة مثل الفنان دياب والفنان فتحي عبد الوهاب، كما تعود الفنانة سهر الصايغ في دور مليكة، وهي الجنية التي عادت لتُحارب بطل العمل.

مسلسل المداح الجزء الرابع

مسلسل المداح الجزء الرابع

ومسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

ومسلسل المداح الجزء الرابع يشارك في بطولته إلى جانب الفنان حمادة هلال، كل من الفنان فتحي عبد الوهاب الذي يجسد شخصية باحث في الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم، والفنان دياب، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

مسلسل المداح الجزء الرابع
مسلسل المداح الجزء الرابع
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