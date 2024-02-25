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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. أحمد فهيم ينضم لأسرة مسلسل "فراولة"

أحمد فهيم
أحمد فهيم

شارك الفنان أحمد فهيم، فى مسلسل "فراولة"، بطولة الفنانة نيللي كريم، ليكون بذلك التعاون الثاني بينهما على التوالي، والمقرر طرحه بالماراثون الرمضاني المقبل 2024.

 

وتعاون الفنان أحمد فهيم مع نيللي كريم، للمرة الأولى من خلال مسلسل جرى عرضه في شهر رمضان الماضي. 

أحمد فهيم 

أبطال مسلسل "فراولة"

مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد على الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

 

"فراولة".. التعاون الثانى بين جيلان علاء ونيللى كريم بعد مسلسل +"فاتن أمل حربى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2022، وشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

مسلسل فراولة
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الجريدة الورقية