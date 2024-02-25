رمضان 2024.. شاهد برومو مسلسل الأطفال "نور والكوكب السعيد"

أطلقت منصة watch it البرومو التشويقي للمسلسل الكرتوني “نور والكوكب السعيد"، والمقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني القادم 2024، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل مسلسل نور والكوكب السعيد

كشف برومو مسلسل نور والكوكب السعيد عن مجموعة كبيرة من الشخصيات التي سيتضمنها العمل وعلقت عليه قائلة: "4 أبطال في مواجهة خطر كبير بيهدد كوكبنا".

من ناحية أخرى، يذكر أنّ منصة watch it ستشهد عرض عدد كبير من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان 2024، من بينها مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز، وألف ليلة وليلة لياسر جلال، وصيد العقارب لغادة عبد الرازق، وعتبات البهجة ليحيي الفخراني، والمعلم لمصطفى شعبان، ومليحة لدياب، وعدد كبير من الأعمال الدرامية.