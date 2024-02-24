فيلم عادل مش عادل يحصد إيرادات ضعيفة

حقق فيلم عادل مش عادل، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، أمس، الجمعة، إيرادات بلغت 2,389 جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.



يعرض فيلم عادل مش عادل، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، في دولة كندا بعد انطلاق عرضه في مصر والدول العربية.

فيلم عادل مش عادل



فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي .. فيلم "رهبة – مصنع الكراسي"

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي "رهبة – مصنع الكراسي" والذي تدور أحداثه حول سيد يعيش رهبة في إحدى الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

ويشارك فى بطولة فيلم "رهبة – مصنع الكراسي"، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.



يذكر أن فيلم "رهبة – مصنع الكراسي"، هو التعاون الثانى بين الثلاثى أحمد الفيشاوى والمنتج أيمن يوسف والمخرج رضا عبد الرازق بعد فيلم "ريتسا"، والذى حقق نجاح كبيرا على مستوى النقاد والجوائز، وعرض العام الماضى.

آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي فيلم "اشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وشارك في بطولة العمل مصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.

معلومات عن الفنان أحمد الفيشاوي



ممثل مصري، كانت بدايته عندما شارك بعدة أعمال وهو طفل، وكان أول ظهور له كطفل مع والده الفنان فاروق الفيشاوي في فيلم (المرشد) عام 1989 وهو في عمر التاسعة، ولكنه بدأ مشواره التمثيلي فعليًا عام 2000 في مسلسل (وجه القمر) مع الفنانة (فاتن حمامة)، وفي عام 2001 شارك في مسلسل (حديث الصباح والمساء) عن قصة الكاتب (نجيب محفوظ)، وفي العام التالي شارك بفيلم (شباب على الهواء) لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون، كذلك له تجارب في مجال الغناء وتقديم البرامج، من أبرز أعماله (الحاسة السابعة، تامر وشوقية، هاتولي راجل).