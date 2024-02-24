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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. البرومو التشويقي لمسلسل "كوبرا"

مسلسل كوبرا
مسلسل كوبرا

أعلنت قناة MBC مصر عن البرومو الدعائي لمسلسل "كوبرا"، بطولة النجم محمد إمام، والمقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني 2024.

تفاصيل مسلسل "كوبرا"

تدور أحداث البرومو في إطار من الكوميديا حول الشخصية التي يلعبها محمد إمام، الذي يجد نفسه على مفترق طرق في لحظة من حياته، ولا يعرف ماذا يخفي المستقبل له.

ويتحول محمد إمام بمساعدة هشام إسماعيل وعلاء مرسي إلى دجال مشعوذ، ويتخذ من منزل مهجور في منطقة لها سمعة أنها مسكونة بالعفاريت مركزا له، ويبدأ البسطاء من الناس في التوافد عليه بطلباتهم.

ومن بين الشخصيات التي تلجأ له الفنانة منة فضالي، وتشكو له من جن يلازمها عمره 7 آلاف سنة! فيعدها بمساعدتها.

وتضمن برومو مسلسل "كوبرا" العديد من لقطات الأكشن والمطاردات لمحمد إمام، إلى جانب اللقطات الكوميدية.

وإلى جانب محمد إمام، يشارك في بطولة مسلسل "كوبرا" مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة صدف SADAF.

مسلسل كوبرا
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