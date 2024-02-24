قائمة ذهبية للضيوف.. عمرو أديب يكشف تفاصيل برنامجه الجديد في رمضان (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سيقدم برنامج جديد، خلال شهر رمضان المقبل، قائلا: "سأقدم حلقات بودكاست بعنوان «BIG TIME» خلال شهر رمضان.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن برنامجه الجديد مشروع فني إعلامي ضخم، يمتد إلى 60 ساعة عمل مع عدد من الشخصيات الفنية والثقافية.

وأضاف أن برنامجه يتكون من 37 حلقة، ومدة الحلقة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين، متابعًا «رمضان 30 يوم، ولكن عدد الحلقات 37 حلقة، لأنه هيكمل بعد الشهر الفضيل».

وأوضح أنه تواصل مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، وطلب منه أنه يقدم بودكاست، متابعًا: «مكنتش أعرف يعني إيه بودكاست، بس قولت أنا عايز أعمله».

عايز أقدم شغل هادي مفيهوش لا كيد ولا هجوم ولا تلقيح

وأردف: «أنا وصلت لسن الستين وبدوّر على مخرج من اللي أنا فيه، عايز أقدم شغل هادي، بودكاست big time مفيهوش لا كيد ولا هجوم ولا تلقيح.. هو حكايات إنسانية لم تُحك من قبل، هتشوفوا جانب آخر مشفتهوش من الفنان».

وأشار إلى أن المطربة أصالة ستشاركه تقديم حلقات بودكاست big time، لافتًا إلى أن المستشار تركي آل الشيخ هو من كتب قائمة النجوم الذين يظهرون في الحلقات، واصفا إياها بـ«القائمة الذهبية».